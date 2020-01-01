Интер определился с будущим Эриксена

Датчанин продолжит карьеру в итальянском клубе.

Полузащитник Кристиан Эриксен продолжит свою карьеру в Интере, об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, датчанин не покинет команду в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб принял решение оставить игрока, несмотря на желание клуба избавиться от него в начале января.

Отмечается, что услугами Эриксена интересовались Тоттенхэм и Лестер.

В текущем сезоне Эриксен провел десять игр за Интер в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями.