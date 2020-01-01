Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер определился с будущим Эриксена

Комментариев: 0
Датчанин продолжит карьеру в итальянском клубе.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Полузащитник Кристиан Эриксен продолжит свою карьеру в Интере, об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, датчанин не покинет команду в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб принял решение оставить игрока, несмотря на желание клуба избавиться от него в начале января.

Отмечается, что услугами Эриксена интересовались Тоттенхэм и Лестер.

В текущем сезоне Эриксен провел десять игр за Интер в чемпионате Италии, в которых не отметился результативными действиями. 

Поделись:
Теги: Кристиан Эриксен, футбол, Интер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь