Коваленко определился с игровым номером в Аталанте

Украинец оставит себе номер, под которым играл в Шахтере.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко, который в ближайшее время станет игроком Аталанты, выбрал себе игровой номер, сообщает Tuttoatalanta.

По информации источника, вероятнее всего украинский хавбек выберет себе свободный 20-й номер на спине. Именно под этим номером Виктор играл в Шахтере.

Подписание контракта ожидается сегодня, 1 февраля. Также у игрока запланировано медобследование, экскурсия по спортивному центру и знакомство с командой.

Ранее стало известно, что Коваленко отправился в Италию.