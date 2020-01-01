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Коваленко определился с игровым номером в Аталанте

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Украинец оставит себе номер, под которым играл в Шахтере.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Getty Images

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко, который в ближайшее время станет игроком Аталанты, выбрал себе игровой номер, сообщает Tuttoatalanta.

По информации источника, вероятнее всего украинский хавбек выберет себе свободный 20-й номер на спине. Именно под этим номером Виктор играл в Шахтере.

Подписание контракта ожидается сегодня, 1 февраля. Также у игрока запланировано медобследование, экскурсия по спортивному центру и знакомство с командой.

Ранее стало известно, что Коваленко отправился в Италию.

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Теги: Виктор Коваленко, футбол, Аталанта
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