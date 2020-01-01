Ювентус отклонил предложение Ливерпуля по Демиралу

Туринцев не устроила сумма, которую предложили англичане.

Туринский Ювентус отклонил предложение Ливерпуля по турецкому защитнику Мериху Демиралу, сообщает Todofichajes.

По информации источника, итальянский клуб считает 50 миллионов евро, которые предложил Ливерпуль, недостаточной компенсацией за Демирала.

Английский клуб давно следит за турком и, вероятно, увеличит сумму своего предложения Ювентусу.

В нынешнем сезоне Мерих Демирал в составе Ювентуса сыграл в общей сложности 14 матчей и сделал одну голевую передачу.

Напоминаем, что в Ювентус может перебраться полузащитник дортмундской Боруссии Джованни Рейна..