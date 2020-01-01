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Лацио обыграл Аталанту в матче чемпионата Италии

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Малиновский отыграл один тайм.
Матео Мусаччио против Руслана Малиновского
Матео Мусаччио против Руслана Малиновского
Getty Images

Римский Лацио одержал победу в гостевом матче 20-го тура чемпионата Италии против Аталанты.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте встречи — Адам Марушич получил пас от Штефана Раду и точно пробил в верхний угол ворот. А в середине первого тайма Лацио мог удваивать счет, но вратарь Аталанты Пьерлуиджи Голлини смог парировить удар головой Сергея Милинковича-Савича.

Второй гол римляне забили в начале второго тайма — Чиро Иммобиле вывел один на один Карлоса Корреа, который был точен.

На 79-й минуте Аталанта сократила отставание — Марио Пащалич добил мяч после удала Луиса Муриэля в штангу ворот Пепе Рейны. Однако тут же хозяева пропустили в третий раз -  Ведат Мурики замкнул подачу Андреаса Перйеры.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отыграл один тайм, выйдя в перерыве на замену вместо Маттео Руджери. 

Аталанта - Лацио - 1:3

Голы: Пашалич, 79 - Марушич, 3, Корреа, 51, Мурики, 82.

Аталанта: Голлини - Толои, Паломино, Джимшити - Руджери (Малиновский, 46), Де Рон, Фройлер, Иличич (Ламмерс, 67), Миранчук (Пашалич, 54), Меле - Сапата (Муриэль, 54).

Лацио: Рейна - Раду, Ачерби, Габаррон (Мусаччио, 38) - Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпо, 59), Лейва (Эскаланте, 80), Лаццари - Корреа (Перейра, 81), Иммобиле (Мурики, 80).

Предупреждения: Габаррон, Мусаччио.

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Теги: Аталанта, Лацио, Серия А
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