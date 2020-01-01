Коваленко прибыл в Бергамо для подписания контракта с Аталантой

Футболист подпишет длительное соглашение с Аталантой.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко уже покинул расположение Горняков в Турции и прибыл в Италию для подписания контракта с Аталантой.

Журналист Rai Sport Андреа Рискасси сообщает, что сейчас украинец находится в отеле в центре Бергамо. Вскоре он поставит подпись под четырехлетним соглашением с итальянцами.

По информации источника, сегодня, 31 января, Коваленко пройдет медосмотр в итальянском клубе, после чего подпишет контракт.

Ранее сообщалось о том, что Аталанта может отдать Коваленко в аренду Дженоа.