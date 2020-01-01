Футболиста Ювентуса обворовали, оставив звезду без одежды

Уэстон Маккенни стал жертвой грабителей.

Воры ограбили дом полузащитника Ювентуса Уэстона Маккенни. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Sky Sports Italia.

Инцидент произошел вечером 27 января, когда футболист принимал участие в четвертьфинальном матче Кубка Италии против СПАЛа (4:0).

Грабители проникли в дом футболиста через окно в ванной. Они похитили обувь, дизайнерскую одежду и ценные предметы. Сумма ущерба неизвестна.

Напомним, что Маккенни перешел в Ювентус прошлым летом. В текущем сезоне он провел за "бьянконери" 22 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.