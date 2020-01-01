Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милан приостановил переговоры с Доннаруммой о продлении контракта

Комментариев: 0
Клуб хочет дождаться закрытия трансферного окна.
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
Getty Images

Милан приостановил переговоры о продлении контракта со своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщал технический директор клуба Паоло Мальдини.

Контракт вратаря истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

"Мы приостановили переговоры о продлении контракта, пока не закроется трансферное окно. Мы активны на рынке, клуб позволил нам пригласить новых игроков в рамках бюджета, и мы должны быть благодарны за это.

У нас есть состав, которого должно хватить на весь сезон", - цитирует Мальдини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милан вернулся на победную тропу, обыграв Болонью в матче Серии А.

Поделись:
Теги: Джанлуиджи Доннарумма, Милан, Паоло Мальдини
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь