Милан приостановил переговоры с Доннаруммой о продлении контракта
Клуб хочет дождаться закрытия трансферного окна.
Милан приостановил переговоры о продлении контракта со своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщал технический директор клуба Паоло Мальдини.
Контракт вратаря истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.
"Мы приостановили переговоры о продлении контракта, пока не закроется трансферное окно. Мы активны на рынке, клуб позволил нам пригласить новых игроков в рамках бюджета, и мы должны быть благодарны за это.
У нас есть состав, которого должно хватить на весь сезон", - цитирует Мальдини Football Italia.
Ранее сообщалось, что Милан вернулся на победную тропу, обыграв Болонью в матче Серии А.
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