Милан приостановил переговоры с Доннаруммой о продлении контракта

Клуб хочет дождаться закрытия трансферного окна.

Милан приостановил переговоры о продлении контракта со своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщал технический директор клуба Паоло Мальдини.

Контракт вратаря истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

"Мы приостановили переговоры о продлении контракта, пока не закроется трансферное окно. Мы активны на рынке, клуб позволил нам пригласить новых игроков в рамках бюджета, и мы должны быть благодарны за это.

У нас есть состав, которого должно хватить на весь сезон", - цитирует Мальдини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милан вернулся на победную тропу, обыграв Болонью в матче Серии А.