Одноклубник Малиновского подхватил коронавирус

Кристиан Ромеро сдал положительный тест на COVID-19.

Защитник Аталанты Кристиан Ромеро оказался болен коронавирусом. Футболист сдал положительный тест на Covid-19 в пятницу, 29 января.

Вирус у игрока протекает бессимптомно, но он находится на самоизоляции, об этом сообщается на сайте клуба.

Отметим, что в среду, 27 января, Ромеро принял участие в матче Кубка Италии против Лацио, отметившись ассистом.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у двоих игроков ПСЖ.