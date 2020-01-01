Одноклубник Малиновского подхватил коронавирус
Кристиан Ромеро сдал положительный тест на COVID-19.
Защитник Аталанты Кристиан Ромеро оказался болен коронавирусом. Футболист сдал положительный тест на Covid-19 в пятницу, 29 января.
Вирус у игрока протекает бессимптомно, но он находится на самоизоляции, об этом сообщается на сайте клуба.
Отметим, что в среду, 27 января, Ромеро принял участие в матче Кубка Италии против Лацио, отметившись ассистом.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у двоих игроков ПСЖ.
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