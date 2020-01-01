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Одноклубник Малиновского подхватил коронавирус

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Кристиан Ромеро сдал положительный тест на COVID-19.
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро
Getty Images

Защитник Аталанты Кристиан Ромеро оказался болен коронавирусом. Футболист сдал положительный тест на Covid-19 в пятницу, 29 января.

Вирус у игрока протекает бессимптомно, но он находится на самоизоляции, об этом сообщается на сайте клуба.

Отметим, что в среду, 27 января, Ромеро принял участие в матче Кубка Италии против Лацио, отметившись ассистом.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у двоих игроков ПСЖ.

 

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Теги: Кристиан Ромеро, Аталанта, футбол, Серия А
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