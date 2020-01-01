Интер крупно обыграл Беневенто в матче чемпионата Италии

Лукаку сделал дубль, Мартинес забил гол и отдал результативную передачу.

Миланский Интер крупно обыграл Беневенто в домашнем матче 20-гоо тура чемпионата Италии.

Огткрыли счет в матче гости — на 7-й минуте Риккардо Импрота срезал мяч в свои ворота, прерывая навес Кристиана Эриксена. И этот гол был единственным в первом тайме.

Остальные три гола Интер забил во втором тайме и сделал это сам. На 57-й минуте Мартинес получил мяч спиной к воротам на линии штрафной площадки Беневенто, развернулся и пробил точно в дальний угол ворот. Черех десять минут Мартинес подобрал мяч в штрафной гостей после ошибки Лоренцо Монтипо и скинул на Лукаку, который сделал счет 3:0.

А за 12 минут до конца матча Алексис Санчес точным пасом нашел в штрафной Беневенто Лукаку, который в пару касаний забил четвертый гол.

Интер в этом матче забил еще два гола, которые судья Фабрицио Паскуа отменил из-за оффсайдов.

После этой победы миланский клуб остается на втором месте в турнирной таблице, проигрывая Милану два очка. А Беневенто опустился на 12-ю позицию.

Интер - Беневенто - 4:0

Голы: Импрота, 7 (в свои ворота), Мартинес, 57, Лукаку, 67, Лукаку, 78.

Интер: Ханданович - Бастони, Раноккья, Шкриньяр (Де Фрей, 74) - Перишич, Барелла (Видаль, 64), Гальярдини (Сенси, 80), Эриксен, Хакими - Мартинес (Санчес, 74), Лукаку (Пинамонти, 81).

Беневенто: Монтипо - Депаоли, Калдирола (Пастина, 60), Барба, Глик - Ионицэ (Тельо, 70), Виола (Шиатарелла, 60), Хетемай - Импрота (Фулон, 70), Капрари (Инсинье, 76), Лападула.