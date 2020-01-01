Ювентус обыграл Сампдорию в гостевом матче чемпионата Италии

Туринцы вышли на третье место в турнирной таблице.

Туринский Ювентус обыграл генуэзскую Сампдорию со счетом 0:2 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Италии.

Федерико Кьеза открыл счет в середине первого тайма, замкнув в пустые ворота прострел Альваро Мораты.

В компенсированное ко второму тайма время Хуанн Куадрадо и Эрон Рэмси убежали два в один и колумбийский форвард отдал передачу под точный удар валлийца по пустым воротам.

После этой победы Ювентус вышел на третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего Милана на на семь очков. Сампдория остается на десятой позиции в турнирной таблице.

Сампдория - Ювентус - 0:2

Голы: Кьеза, 20, Рэмси, 90+1.

Сампдория: Аудеро - Ауджелло, Йошида, Колли, Берешиньски - Экдаль, Кандрева (Янкто, 81), Силва (Дамсгорд, 63), Торсбю - Куальярелла (Рамирес, 68), Бальде (Торрегросса, 68).

Ювентус: Шченсны - Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо - Кьеза (Алекс Сандро, 84), Бентанкур (Рабьо, 75), Артур (Рэмси, 83), Маккенни - Роналду, Мората (Бернардески, 78).