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Милан обыграл Болонью в матче чемпионата Италии

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Милан продолжает возглавлять турнирную таблицу .
Лукаш Скорупски против Рафаэля Леау
Лукаш Скорупски против Рафаэля Леау
Getty Images

Милан обыграл Болонью со счетом 2:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Италии.

Обе команды сразу начали пробовать искать возможности открыть счет. И Милан в этом преуспел — на 24-й минуте Митчел Дейкс в своей штрафной сбил Рафаэля Леау. Лукаш Скорупски парировал удар Златана Ибрагимовича с пенальти, однако Анте Ребич был первым на добивании.

За пять минут до перерыва Никола Сансоне оказался в удобной позиции после паса Роберто Сориано, однако пробил в ногу вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы.  

А в начале второго тайма Милан получил право на второй пенальти в матче — Сумаоро сыграл рукой в своей штрафной. В этот раз пробивать пенальти пошел Франк Кесси и был точен — 2:0.

Лишь за десять минут до конца встречи Болонья смогла забить — Вышедший на замену Андреас Ольсен прострелил во вратарскую площадку, где Андреа Поли переправил мяч в угол ворот. Сразу же Болонья могла сравнять, однако Доннарумма парировал удар Сориано впритирку со штангой.

Помле этой победы Милан продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии с отрывом в семь очков от идущего на втором месте Интера, а Болонья опустилась на 13-е место.

Болонья - Милан - 1:2

Голы: Поли, 81 - Ребич, 26, Кесси, 55 (пенальти).

Болонья: Скорупски - Дейкс (Паласио, 79), Ларангейра, Сумаоро, Томиясу - Домингес (Сванберг, 67), Схаутен (Поли, 79) - Орсолини (Ольсен, 67), Сориано, Сансоне (Виньято, 67) - Барроу.

Милан: Дж. Доннарумма - Эрнандес, Томори, Романьоли, Калабрия - Кесси, Тонали (Беннасер, 62) - Салемакерс, Леау (Манджукич, 73), Ребич (Крунич, 62) - Ибрагимович.

Предупреждения: Дейкс, Сориано. .

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