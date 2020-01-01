Аталанта отложила решение по Коваленко до понедельника

Тренер итальянского клуба не спешит с подтверждением трансфера.

Итальянская Аталанта отложила решение по поводу трансфера полузащитника донецкого Шахтера Виктора Коваленко.

Об этом на пресс-конференции перед матчем против римского Лацио сообщил главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

«Надо подождать до понедельника, пока еще ничего не ясно», - приводит слова Гасперини издание Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось о том, что в воскресение Коваленко должен пройти медосмотр в Аталанте.