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Аталанта отложила решение по Коваленко до понедельника

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Тренер итальянского клуба не спешит с подтверждением трансфера.
Виктор Коваленко против Лаутаро Мартинеса
Виктор Коваленко против Лаутаро Мартинеса
Getty Images

Итальянская Аталанта отложила решение по поводу трансфера полузащитника донецкого Шахтера Виктора Коваленко.

Об этом на пресс-конференции перед матчем против римского Лацио сообщил главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

«Надо подождать до понедельника, пока еще ничего не ясно», - приводит слова Гасперини издание Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось о том, что в воскресение Коваленко должен пройти медосмотр в Аталанте.

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Теги: Виктор Коваленко, Аталанта, Шахтер, Джан Пьеро Гасперини, трансфер
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