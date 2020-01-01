Аталанта подпишет защитника шведского Мальме

Анель Ахмедходжич мог оказаться в лондонском Челси.

Боснийский защитник Мальме Анель Ахмедходжич близок к переходу в итальянскую Аталанту, сообщает Todofichajes.

По информации издания, вчера были улажены последние формальности по трансферу Ахмедходжича, который обошелся Аталанте в 8 миллионов евро. В ближайшие дни босниец присоединится к итальянскому клубу.

Ахмедходжич недавно мог перейти в Челси, однако бывший главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард в итоге отказался от трансфера боснийского защитника.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие дни к Аталанте присоединится полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко.