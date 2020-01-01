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Аталанта подпишет защитника шведского Мальме

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Анель Ахмедходжич мог оказаться в лондонском Челси.
Анель Ахмедходжич против Йосипа Брекало
Анель Ахмедходжич против Йосипа Брекало
Getty Images

Боснийский защитник Мальме Анель Ахмедходжич близок к переходу в итальянскую Аталанту, сообщает Todofichajes.

По информации издания, вчера были улажены последние формальности по трансферу Ахмедходжича, который обошелся Аталанте в 8 миллионов евро. В ближайшие дни босниец присоединится к итальянскому клубу.

Ахмедходжич недавно мог перейти в Челси, однако бывший главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард в итоге отказался от трансфера боснийского защитника.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие дни к Аталанте присоединится полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко.

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Теги: Аталанта, Мальме, трансфер
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