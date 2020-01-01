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Мартинес продлит контракт с Интером

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Итальянский клуб готов выполнить пожелания аргентинского форварда.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес готов продлить контракт с итальянским Интером, сообщает Todofichajes.

По информации источника, в новом контракте Интер согласился выполнить пожелания Мартинеса относительно повышения зарплаты. На это итальянцы пошли после того, как на аргентинца вышли представители английского Манчестер Сити.

Также в новом контракте Интера с Мартинесом предусмотрены отступные за форварда в размене 111 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе Интера Лаутаро Мартинес в общей сложности сыграл 27 матчей, в которых забил 10 голов. 

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Теги: Интер, Лаутаро Мартинес, контракт
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