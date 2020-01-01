Интер намерен приобрести Муссо у Удинезе

Миланский клуб ищет замену Самиру Хандановичу.

Миланский Интер намерен приобрести аргентинского вратаря Удинезе Хуана Муссо, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Интер ищет замену своему основному вратарю Самиру Хандановичу, которому уже 36 лет. Муссо миланский клуб рассматривает в качестве приоритетной опции.

Интер уже начал переговоры с Удинезе по трансферу аргентинца и надеется достичь соглашения в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось о том, что в Интер может перебраться полузащитник дортмундской Боруссии Джованни Рейна.