Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер намерен приобрести Муссо у Удинезе

Комментариев: 0
Миланский клуб ищет замену Самиру Хандановичу.
Хуан Муссо
Хуан Муссо
Getty Images

Миланский Интер намерен приобрести аргентинского вратаря Удинезе Хуана Муссо, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Интер ищет замену своему основному вратарю Самиру Хандановичу, которому уже 36 лет. Муссо миланский клуб рассматривает в качестве приоритетной опции.

Интер уже начал переговоры с Удинезе по трансферу аргентинца и надеется достичь соглашения в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось о том, что в Интер может перебраться полузащитник дортмундской Боруссии Джованни Рейна.

Поделись:
Теги: Интер, Удинезе, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь