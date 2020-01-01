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Наполи обыграл Специю в четвертьфинале Кубка Италии

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К концу первого тайма Наполи вел в четыре мяча.
Ардиан Исмайли против Дриса Мертенса
Ардиан Исмайли против Дриса Мертенса
Getty Images

Наполи обыграл со счетом 4:2 Специю в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Италии.

В течении первого тайма хозяева забили в ворота Титаса Крапикаса четыре безответных мяча. Уже на пятой минуте Калиду Кулибали забил с подачи Эльсеида Хюсая. Через 15 минут отличился Ирвинг Лосано, а результативный пас в свою статистику занес Диего Демме.

На исходе первого получаса третий гол забил Маттео Политано, которому ассистирорвал Пьотр Зелиньски. А перед перерывом Эльиф Элмас забил четвертый гол с подачи Лоренцо Инсинье.

Только в конце матча Специя начала отыгрываться, однако смогла забить в ворота Давида Оспины только два гола. На 71-й минуте Эмануэль Гьяси забил с подачи Дженнаро Акампоры, а через две минуты сам Акампора забил, а Лео Сена ему ассистировал.

Наполи победил со счетом 4:2 и в полуфинале сыграет против Аталанты.

Наполи - Специя - 4:2

Голы: Кулибали, 5, Лосано, 20, Политано, 30, Эльмас, 40 - Гьяси, 71, Акампора, 73.

Наполи: Оспина - Мариу Руй, Манолас, Кулибали, Хюсай - Демме, Зелиньски (Лоботка, 69), Эльмас (Осимхен, 69) - Лосано (Мертенс, 46 (Бакайоко, 88)), Политано (Ди Лоренцо, 88), Инсинье.

Специя: Крапикас - Делль`Орко (Бастони, 46), Исмайли, Терци, Виньяли (Рамос, 74) - Риччи, Эстевес (Лео Сена, 46), Акампора - Галабинов (Агудело, 46), Верде, Гьяси (Фариас, 74).

Предупреждения: Лосано, Мариу Руй.

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Теги: Кубок Италии, Наполи, Специя
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