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Милан собирается подписать защитника Палмейрас Винью

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Трансфер уругвайца обойдется в 5.5 миллионов евро.
Матиас Винья
Матиас Винья
Getty Images

Итальянский Милан намерен подписать защитника бразильского клуба Палмейрас Матиаса Винью, сообщает Todofichajes.

По информации источника, агенты Виньи уже начали переговоры с итальянским клубом. Палмейрас готовы отпустить уругвайского защитника не менее, чем за 5.5 миллионов евро. Для Милана эта сумма вполне приемлема.

Предполагается, что Винья переедет в Милан в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось о том, что Милан намерен приобрести защитника Аякса Лисандро Мартинеса.

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Теги: Милан, Палмейрас, трансфер
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