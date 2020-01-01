Милан собирается подписать защитника Палмейрас Винью

Трансфер уругвайца обойдется в 5.5 миллионов евро.

Итальянский Милан намерен подписать защитника бразильского клуба Палмейрас Матиаса Винью, сообщает Todofichajes.

По информации источника, агенты Виньи уже начали переговоры с итальянским клубом. Палмейрас готовы отпустить уругвайского защитника не менее, чем за 5.5 миллионов евро. Для Милана эта сумма вполне приемлема.

Предполагается, что Винья переедет в Милан в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось о том, что Милан намерен приобрести защитника Аякса Лисандро Мартинеса.