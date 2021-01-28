Аллегри возвращается в Серию А

Рома подписала предварительный договор с итальянским экспертом.

Во главе Ромы может стать экс-тренер Ювентуса и Милана Массимильяно Аллегри. Стороны уже подписали предварительный контракт, чтобы эксперта не смог заполучить испанский Реал.

Как сообщает Calciomercato.it, соглашение вступит в силу только в том случае, если Рома сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Сейчас главным тренером Ромы является бывший наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека, однако итальянская пресса уже несколько дней пишет о его возможной отставке. Кроме того, у португальца недавно возник конфликт с лидером команды Эдином Джеко.