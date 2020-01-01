Рома и Интер готовят обмен футболистами

Алексис Санчес отправится в Рим, а Эдин Джеко — в Милан.

Итальянские клуба Рома и Интер начали переговоры по обмену Эдина Джеко и Алексиса Санчеса, сообщает Todofichajes.

По информации источника, оба футболиста не входят в планы тренеров клубов на вторую половину сезона. Джеко вчера и сегодня пропустил тренировки по решению тренера Ромы Пауло Фонсеки, а Санчес не получает достаточно игрового времени в Интере.

Клубы намерены завершить сделку в ближайшие дни, поскольку трансферное окно в Италии закрывается 1 февраля в 23:59.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время Рома может сменить главного тренера.