Ювентус усилился хавбеком Ровеллой
Итальянец продолжит выступления в Дженоа до конца сезона.
Туринский Ювентус заключил соглашение с полузащитником Дженоа Николо Ровеллой.
Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.
19-летний итальянец проведет остаток сезона в аренде.
О сделке стало известно 11 января, однако только сейчас сделка была подтверждена. 19-летний футболист обошелся Ювентусу в 10 миллионов евро.
Трансферный портал Transfermarkt оценивает итальянца в 4 млн евро.
Ровелла в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей в Дженоа и не отметился результативными действиями.
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