Ювентус усилился хавбеком Ровеллой

Итальянец продолжит выступления в Дженоа до конца сезона.

Туринский Ювентус заключил соглашение с полузащитником Дженоа Николо Ровеллой.

Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

19-летний итальянец проведет остаток сезона в аренде.

О сделке стало известно 11 января, однако только сейчас сделка была подтверждена. 19-летний футболист обошелся Ювентусу в 10 миллионов евро.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает итальянца в 4 млн евро.

Ровелла в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей в Дженоа и не отметился результативными действиями.