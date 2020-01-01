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Ювентус усилился хавбеком Ровеллой

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Итальянец продолжит выступления в Дженоа до конца сезона.
Николо Ровелла
Николо Ровелла
Twitter

Туринский Ювентус заключил соглашение с полузащитником Дженоа Николо Ровеллой.

Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

19-летний итальянец проведет остаток сезона в аренде.

О сделке стало известно 11 января, однако только сейчас сделка была подтверждена. 19-летний футболист обошелся Ювентусу в 10 миллионов евро.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает итальянца в 4 млн евро.

Ровелла в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей в Дженоа и не отметился результативными действиями.

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Теги: Николо Ровелла, Серия А, ФК Ювентус
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