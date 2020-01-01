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Ювентус возобновит переговоры по лидеру Лиона

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22-летний француз может продолжить карьеру в Серии А.
Ювентус возобновит переговоры по лидеру Лиона
Getty Images

Полузащитник французского Лиона Уссем Ауар может перебраться в Ювентус.

Как сообщает gianlucadimarzio.com, руководство клуба намерено вернуться к переговорам по футболисту.

Отметим, что прошлым летом от подписания игрока отказались.

Однако не только Ювентус хочет заполучить футболиста. На него также претендует Арсенал.У самого Ауара есть желание покинуть Лион летом.

В нынешнем сезоне 22-летний француз отыграл 16 матчей, забив три мяча и сделав три ассиста.

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Теги: Уссем Ауар, ФК Лион, ФК Ювентус, Серия А
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