Ювентус возобновит переговоры по лидеру Лиона

22-летний француз может продолжить карьеру в Серии А.

Полузащитник французского Лиона Уссем Ауар может перебраться в Ювентус.

Как сообщает gianlucadimarzio.com, руководство клуба намерено вернуться к переговорам по футболисту.

Отметим, что прошлым летом от подписания игрока отказались.

Однако не только Ювентус хочет заполучить футболиста. На него также претендует Арсенал.У самого Ауара есть желание покинуть Лион летом.

В нынешнем сезоне 22-летний француз отыграл 16 матчей, забив три мяча и сделав три ассиста.