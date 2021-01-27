Наставник Аталанты похвалил Малиновского

Джан Пьеро Гасперини оценил вклад украинца в победу над Лацио.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о победе в матче 1/4 финала Кубка Италии над Лацио.

"Это был впечатляющий матч. Мы хорошо начали, но перестали играть после того, как забили первый гол. Лацио сумел перевернуть игру.

Второй тайм мы провели исключительно. В меньшинстве было сложно, но гол Малиновского вернул нас в игру.

После незабитого пенальти в конце матча мы стали обороняться", – цитирует Гасперини Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Аталанта постарается подписать Коваленко до закрытия трансферного окна.