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Аталанта хочет заполучить Коваленко уже в январе

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Итальянский клуб заинтересован в трансфере игрока Шахтера.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко в ближайшее время может сменить клубную подписку.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в трансфере 24-летнего футболиста заинтересована Аталанта из Бергамо. "Богиня" попытается заключить сделку до закрытия январского трансферного окна.

Ранее утверждалось, что Аталанта не будет покупать игрока зимой, а дождется окончания его контракта с "горняками". Однако источник утверждает, что Гасперини заинтересован в усилении команды именно сейчас и сделка может быть заключена в самый последний момент.

Напомним, Коваленко потребовал у руководства Шахтера увеличить ему зарплату.

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Теги: Виктор Коваленко, Аталанта, футбол, Серия А
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