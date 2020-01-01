Аталанта хочет заполучить Коваленко уже в январе

Итальянский клуб заинтересован в трансфере игрока Шахтера.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко в ближайшее время может сменить клубную подписку.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в трансфере 24-летнего футболиста заинтересована Аталанта из Бергамо. "Богиня" попытается заключить сделку до закрытия январского трансферного окна.

Ранее утверждалось, что Аталанта не будет покупать игрока зимой, а дождется окончания его контракта с "горняками". Однако источник утверждает, что Гасперини заинтересован в усилении команды именно сейчас и сделка может быть заключена в самый последний момент.

Напомним, Коваленко потребовал у руководства Шахтера увеличить ему зарплату.