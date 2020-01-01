Ювентус разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал Кубка Италии

Туринский клуб без проблем пробился в следующую стадию турнира.

В рамках 1/4 финала Кубка Италии Ювентус на своем поле крупно обыграл СПАЛ (4:0).

На 16-й минуте туринский клуб повел в счете благодаря голу Мораты с пенальти. Через несколько минут Фработта удвоил преимущество своей команды.

В средине второго тайма Кулусевски отправил третий мяч в ворота СПАЛа. Окончательную точку в поединке поставил Кьеза.

Ювентус — СПАЛ 4:0

Голы: Мората, 16, Фработта, 33, Кулусевски, 78, Кьеза, 90+4

Ювентус: Буффон — Фработта (Алекс Сандро, 67), де Лигт, Демирал (Да Грака, 83), Драгусин — Кулусевски, Рабьо, Бернардески (Ди Пардо, 46), Рэмси, Фаджоли (Маккенни, 87) — Мората (Кьеза, 67).

СПАЛ: Бериша — Дикманн, Околи, Викари (Томович, 46), Серникола — Эспозито (Валоти, 66), Миссироли (Вивиани, 86), Раньери (Сала, 46), Флоккари (Моро, 66) — Бриньола, Сек.

Предупреждения: Кьеза, Рабьо — Серникола, Валоти