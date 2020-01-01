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Манчестер Сити предложил контракт форварду Интера Мартинесу

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Пеп Гвардиола заинтересован в трансфере аргентинца.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Английский Манчестер Сити предложил контракт форварду итальянского Интера Лаутаро Мартинесу, сообщает Todofichajes.

По информации источника, агенты Мартинеса собирались продолжить переговоры с Интером относительно обновления контракта, однако итальянский клуб отказался делать такое же предложение, как и Манчестер Сити.

Сам Мартинес хотел бы продолжить играть в Италии. Представители футболиста и Интера договорились возобновить переговоры через несколько недель.

Ранее сообщалось о том, что английский Лестер отказался подписывать датского полузащитника Интера Кристиана Эриксена.

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Теги: Интер, Манчестер Сити, Лаутаро Мартинес, контракт
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