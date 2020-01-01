Аталанта обыграла Лацио в четвертьфинале Кубка Италии

Один из голов забил украинец Руслан Малиновский.

Бергамская Аталанта обыграла со счетом 3:2 римский Лацио в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии.

Открыли счет хозяева уже на 7-й минуте — Луис Муриэль сбросил головой мяч на Хосе Луиса Паломино, который пробил во вратаря Лацио Пепе Рейну, а Берат Джимшити добил. А спустя три минуты Рейна парировал удар Муриэля в угол ворот.

Первого же момента оказалось достаточно Лацио для того, чтобы сравнять счет — Ведат Мурики головой замкнул навес Франческо Ачерби на 17-й минуте. А за 10 минут до конца первого тайма римляне вышли вперед — сам Ачерби забил после прохода по центру. Вел в счете Лацио всего три минуты — на 37-й минуте Руслан Малиновский замкнул прострел Луиса Муриэля и команды ушли на перерыв при счете 2:2.

Сразу после перерыва Аталанта осталась в меньшинстве — Паломино грубо нарушил правила против вышедшего на замену Мануэля Лаццари и получил красную карточку. А через четыре минуты хозяева вышли вперед — Кристиан Ромеро вывел Алексея Миранчука один на один с Рейной.

В середине второго тайма Аталанта могла забивать четвертый гол после того, как в своей штрафной Весли Худт нарушил правила на Даниэле Сапате, однако Рейна смог парировать удар колумбийца с пенальти.

Аталанта победила со счетом 3:2 и в полуфинале Кубка Италии сыграет против победителя пару Наполи-Специя.

Аталанта - Наполи - 3:2

Голы: Джимшити, 7, Малиновский, 37, Миранчук, 57 - Мурики, 17, Ачерби, 34.

Аталанта: Голлини - Паломино, Ромеро, Джимшити - Госенс, Пессина, Фройлер, Меле (Калдара, 88) - Миранчук (Де Рон, 59), Малиновский (Сапата, 59) - Муриэль (Толои, 63).

Лацио: Рейна - Ачерби, Худт (Иммобиле, 71), Габаррон (Пароло, 46) - Фарес (Лаццари, 46), Акпо, Милинкович-Савич, Эскаланте (Корреа, 62), Марушич - Мурики, Перейра (Лулич, 81).

Предупреждения: Ромеро, Малиновский - Габаррон, Фарес, Эскаланте.

Удаление: Паломино.