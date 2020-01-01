Ювентус близок к подписанию двух футболистов Баварии

Корентан Толиссо и Джошуа Зиркзе вскоре переедут в Италию.

Итальянский Ювентус намерен подписать двух футболистов немецкой Баварии, сообщает Todofichajes.

По информации источника, тренер туринцев Андреа Пирло хотел бы видеть в своей команде полузащитника Корентана Толиссо и форварда Джошуа Зиркзе.

Обоих футболистов Ювентус намерен арендовать и сейчас ведутся переговоры по поводу возможной опции выкупа. Бавария готова предоставить такую опцию только для Толиссо, однако Зиркзе готова отпустить только до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Бавария намерена приобрести защитника РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано.