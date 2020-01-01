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Ювентус близок к подписанию двух футболистов Баварии

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Корентан Толиссо и Джошуа Зиркзе вскоре переедут в Италию.
Джошуа Зиркзе
Джошуа Зиркзе
Getty Images

Итальянский Ювентус намерен подписать двух футболистов немецкой Баварии, сообщает Todofichajes.

По информации источника, тренер туринцев Андреа Пирло хотел бы видеть в своей команде полузащитника Корентана Толиссо и форварда Джошуа Зиркзе.

Обоих футболистов Ювентус намерен арендовать и сейчас ведутся переговоры по поводу возможной опции выкупа. Бавария готова предоставить такую опцию только для Толиссо, однако Зиркзе готова отпустить только до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что Бавария намерена приобрести защитника РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано.

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Теги: Корентен Толиссо, Бавария, Ювентус, аренда
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