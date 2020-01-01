Малиновский забил в матче Кубка Италии против Лацио

Украинский полузащитник Аталанты сравнял счет в первом тайме.

Руслан Малиновский Getty Images

Украинский защитник Аталанты Руслан Малиновский забил гол в матче Кубка Италии против Лацио.

На 37-й минуте Малиновский забил второй гол Аталанты и сравнял счет в матче, замкнув прострел Луиса Муриэля.

Этот гол стал вторым для Малиновского в нынешнем сезоне.

Напоминаем, что вчера первые голы в составе бельгийского Мехелена забил украинский полузащитник Марьян Швед.