Малиновский забил в матче Кубка Италии против Лацио
Украинский полузащитник Аталанты сравнял счет в первом тайме.
Украинский защитник Аталанты Руслан Малиновский забил гол в матче Кубка Италии против Лацио.
На 37-й минуте Малиновский забил второй гол Аталанты и сравнял счет в матче, замкнув прострел Луиса Муриэля.
Этот гол стал вторым для Малиновского в нынешнем сезоне.
Напоминаем, что вчера первые голы в составе бельгийского Мехелена забил украинский полузащитник Марьян Швед.
Полная версия правил