Лацио приобрел защитника Милана Мусаккио

Римляне смогли убедить аргентинца принять их предложение.

Римский Лацио приобрел аргентинского защитника Милана Матео Мусаккио, сообщает Todofichajes.

По информации источника, трансфер Мусаккио стоил Лацио 1 миллион евро. Официально аргентинского защитника представят после прохождения медосмотра.

Сам Мусаккио по истечении контракта с Миланом намеревался вернуться в испанский Вильярреал, однако Лацио смог убедить аргентинца перебраться в столицу Италии.

Ранее сообщалось о том, что Милан собирается приобрести защитника нидерландского Аякса Лисандро Мартинеса.