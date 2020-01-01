Лацио приобрел защитника Милана Мусаккио
Римляне смогли убедить аргентинца принять их предложение.
Римский Лацио приобрел аргентинского защитника Милана Матео Мусаккио, сообщает Todofichajes.
По информации источника, трансфер Мусаккио стоил Лацио 1 миллион евро. Официально аргентинского защитника представят после прохождения медосмотра.
Сам Мусаккио по истечении контракта с Миланом намеревался вернуться в испанский Вильярреал, однако Лацио смог убедить аргентинца перебраться в столицу Италии.
Ранее сообщалось о том, что Милан собирается приобрести защитника нидерландского Аякса Лисандро Мартинеса.
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