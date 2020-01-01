Ювентус активирует опцию выкупа Уэстона Маккенни у Шальке

Итальянский клуб хочет оставить американца у себя.

Итальянский Ювентус намерен активировать опцию выкупа американского полузащитника Уэстона Маккенни, сообщает Todofichajes.

Маккенни сейчас принадлежит немецкому Шальке и в Ювентусе играет на правах аренды до конца нынешнего сезона. В составе туринского клуба американский полузащитник сыграл 21 матч и забил четыре гола.

Для того, чтобы выкупить Маккенни, по условиям арендного соглашения, туринцам нужно заплатить Шальке 18.5 миллионов евро. Представители Ювентуса уже сообщили немецкому клубу об активации опции выкупа американского полузащитника.

Напоминаем, что форвард Ювентуса Дуглас Коста может перейти на правах аренды в английский Вулверхэмптон.