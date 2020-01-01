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Фиорентина намерена арендовать Торрейру у Арсенала

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Уругвайский защитник не сможет продолжить играть в Атлетико.
Лукас Торрейра
Лукас Торрейра
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра, скорее всего, продолжит карьеру в итальянской Фиорентине, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Арсенал ищет варианты для Торрейры после того, как стало известно, что уругваец не останется в мадридском Атлетико, который взял его в аренду прошлым летом.

Фиорентина планирует взять Торрейру в аренду до конца нынешнего сезона с правом выкупа за 11 миллионов евро.

Напоминаем, что ранее Арсенал взял в аренду норвежского форварда Реал Мадрида Мартина Эдегора.

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Теги: Арсенал, Фиорентина, Лукас Торрейра, аренда
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