Фиорентина намерена арендовать Торрейру у Арсенала
Уругвайский защитник не сможет продолжить играть в Атлетико.
Полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра, скорее всего, продолжит карьеру в итальянской Фиорентине, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Арсенал ищет варианты для Торрейры после того, как стало известно, что уругваец не останется в мадридском Атлетико, который взял его в аренду прошлым летом.
Фиорентина планирует взять Торрейру в аренду до конца нынешнего сезона с правом выкупа за 11 миллионов евро.
Напоминаем, что ранее Арсенал взял в аренду норвежского форварда Реал Мадрида Мартина Эдегора.
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