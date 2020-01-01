Фиорентина намерена арендовать Торрейру у Арсенала

Уругвайский защитник не сможет продолжить играть в Атлетико.

Полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра, скорее всего, продолжит карьеру в итальянской Фиорентине, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Арсенал ищет варианты для Торрейры после того, как стало известно, что уругваец не останется в мадридском Атлетико, который взял его в аренду прошлым летом.

Фиорентина планирует взять Торрейру в аренду до конца нынешнего сезона с правом выкупа за 11 миллионов евро.

Напоминаем, что ранее Арсенал взял в аренду норвежского форварда Реал Мадрида Мартина Эдегора.