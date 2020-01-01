Ибрагимович извинился перед футболистами Милана

Наставник Милана прокомментировал красную карточку лидера команды.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал вылет команды от Интера из Кубка Италии, а также удаление Златана Ибрагимовича в матче.

"Мне жаль, что мы вылетели, так как рассчитывали на этот турнир. Матч показал, что мы сильны и можем отлично сдерживать соперника, но после удаления все заметно усложнилось.

Вторая карточка Ибрагимовича была от желания достать соперника и помочь команде. Он мог притормозить, но такое бывает.

Златан извинился, как и подобает великому чемпиону, которым он является.

Вдесятером было намного сложнее играть, в результате чего мы подарили сопернику пенальти. Мы играли на равных, единственная разница – это удаление", – приводит слова Пьоли Football Italia

Ранее стало известно, что сказали Златан и Лукаку во время стычки в матче.