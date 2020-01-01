Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович извинился перед футболистами Милана

Комментариев: 0
Наставник Милана прокомментировал красную карточку лидера команды.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал вылет команды от Интера из Кубка Италии, а также удаление Златана Ибрагимовича в матче.

"Мне жаль, что мы вылетели, так как рассчитывали на этот турнир. Матч показал, что мы сильны и можем отлично сдерживать соперника, но после удаления все заметно усложнилось.

Вторая карточка Ибрагимовича была от желания достать соперника и помочь команде. Он мог притормозить, но такое бывает.

Златан извинился, как и подобает великому чемпиону, которым он является.

Вдесятером было намного сложнее играть, в результате чего мы подарили сопернику пенальти. Мы играли на равных, единственная разница – это удаление", – приводит слова Пьоли Football Italia

Ранее стало известно, что сказали Златан и Лукаку во время стычки в матче.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Стефано Пьоли, Милан, Интер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь