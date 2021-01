Обнародованы детали конфликта Ибрагимовича и Лукаку

Стали известны подробности конфликта между нападающими Милана Златаном Ибрагимовичем и Интера Ромелу Лукаку в концовке матча 1/4 финала Кубка Италии.

Швед в ходе перепалки сказал бельгийцу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел", сообщает Sportmediaset.

В ответ Лукаку паррировал: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын".

