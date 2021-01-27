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Обнародованы детали конфликта Ибрагимовича и Лукаку

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Лукаку и Ибрагимович
Лукаку и Ибрагимович
Getty Images

Стали известны подробности конфликта между нападающими Милана Златаном Ибрагимовичем и Интера Ромелу Лукаку в концовке матча 1/4 финала Кубка Италии.

Швед в ходе перепалки сказал бельгийцу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел", сообщает Sportmediaset.

В ответ Лукаку паррировал: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын".

Вероятно, фраза, сказанная Златаном, касается высказываний в 2018 году владельца Эвертона Фарада Мошири. Тогда он заявил, что Лукаку не продлил контракт с Эвертоном из-за вуду-предсказаний: якобы матери Ромелу посоветовали, чтобы сын принял предложение Челси. В итоге Лукаку ушел в Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Ибрагимович открыл счет в первом тайме, но в начале второго заработал удаление, после чего Лукаку сравнял счет, а Эриксен забил победный гол в дополнительное время.

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Теги: Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, Милан, Интер, футбол
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Комментариев (1)
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DrFreeman    27.01.2021, 13:52
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DrFreeman
абизяну обидели(((
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