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Фиорентина подписала российского форварда, сидевшего в тюрьме

Комментариев: 1
Александр Кокорин уехал покорять Италию.
Александр Кокорин
Александр Кокорин
Фиорентина

Фиорентина подписала контракт с нападающим Александром Кокориным.Об этом сообщает пресс-служба “фиалок“.

По информации портала Transfermarkt, 29-летний россиянин задержится в клубе до лета 2024 года.

Последний клуб Кокорина — московский Спартак, куда он перешел из Зенита летом 2020 года. В нынешнем сезоне он забил два гола в 10 матчах во всех турнирах.

В 2018 году футболист стал широко известен после драки, которую игрок с товарищами развязал в октябре. 8 мая 2019 года Кокорина приговорили к 18 месяцам лишения свободы, в сентябре он был освобожден досрочно.

Ранее сообщалось, что Милан намерен приобрести защитника Аякса Мартинеса.

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Теги: Александр Кокорин, футбол, Фиорентина
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.01.2021, 11:38
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гость
Ну а как ещё. Надо только силу показывать. Во все времена всегда и везде побеждали только самые сильные. Поэтому только через пиздюли. И никак иначе. Кокорин яркий тому пример. Только пиздюли. И будет топ
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