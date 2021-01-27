Фиорентина подписала российского форварда, сидевшего в тюрьме

Александр Кокорин уехал покорять Италию.

Фиорентина подписала контракт с нападающим Александром Кокориным.Об этом сообщает пресс-служба “фиалок“.

По информации портала Transfermarkt, 29-летний россиянин задержится в клубе до лета 2024 года.

Последний клуб Кокорина — московский Спартак, куда он перешел из Зенита летом 2020 года. В нынешнем сезоне он забил два гола в 10 матчах во всех турнирах.

В 2018 году футболист стал широко известен после драки, которую игрок с товарищами развязал в октябре. 8 мая 2019 года Кокорина приговорили к 18 месяцам лишения свободы, в сентябре он был освобожден досрочно.

Ранее сообщалось, что Милан намерен приобрести защитника Аякса Мартинеса.