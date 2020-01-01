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Интер на последней минуте вырвал победу в матче Кубка Италии против Милана

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Кристиан Эриксен забил на седьмой компенсированной минуте.
Кристиан Эриксен против Раде Крунича
Кристиан Эриксен против Раде Крунича
Getty Images

Интер одержал победу со счетом 2:1 над Миланом в четвертьфинальном матче Кубка Италии, забив в компенсированное время.

Первая половина первого тайма прошла относительно спокойно — обе команды создали пару моментов. Только на 31-й минуте Франк Кесси после неудачного выноса Маттео Дармиана головой скинул мяч в штрафную Интера, где Златан Ибрагимович переправил его в ворота Самира Хандановича. Вскоре Алексис Санчес мог сравнивать, но попал в защитника.

После перерыва Интер создал три момента, но два обезвредил вратарь Милана Чиприан Тэтэрушану, а Фикайо Томори в подкате вынес мяч после удара Ромелу Лукаку. А на 58-й минуте Ибрагимович снес Александара Коларова и получил вторую в матче желтую карточку.

После удаления шведского форварда игра успокоилась на десять минут — пока Рафаэл Леау в своей штрафной не зацепил Николо Бареллу. Пенальти пошел исполнять Лукаку, однако пробил в перекладину, от которой мяч срикошетил в ворота.

И практически сразу после того, как Интер сравнял счет, повреждение получил арбитр матча Паоло Валери, который был вынужден передать полномочия резервному судье Даниэле Кьиффи. А Тэтэрушану добавил в свою статистику еще два сэйва.

Но даже румынский вратарь не смог помочь, когда на седьмой компенсированной минуте Кристиан Эриксен пробил под перекладину со штрафного после того, как Суалио Мейте сфолил на Лаутаро Мартинесе на линии штрафной площадки Милана.

В полуфинале Интер сыграет против победителя матча между туринским Ювентусом и клубом СПАЛ из Феррары.

Интер - Милан - 2:1

Голы: Лукаку, 71 (пенальти), Эриксен, 90+7 - Ибрагимович, 31.

Интер: Ханданович - Коларов (Янг, 90+2), Де Фрей, Шкриньяр - Перишич (Мартинес, 67), Барелла, Видаль, Брозович (Эриксен, 88), Дармиан (Хакими, 46) - Санчес, Лукаку.

Милан: Тэтэрушану - Эрнандес, Кьяр (Томори, 20), Романьоли, Далот - Кесси, Мейте - Салемакерс (Кастильехо, 85), Диас (Ребич, 60), Леау (Крунич, 85) - Ибрагимович.

Предупреждения: Лукаку, Брозович, Хакими - Кьяр, Ибрагимович, Ребич, Кесси.

Удаление: Ибрагимович.

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Теги: Кубок Италии, Интер, Милан
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