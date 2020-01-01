Рома подпишет предварительный договор с Аллегри

Римляне определились с заменой для Пауло Фонсеки.

Массимилиано Аллегри заменит Паулу Фонсеку в должности главного тренера итальянской Ромы, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Рома в ближайшее время подпишет предварительный договор с Аллегри для того, чтобы итальянского специалиста не смог пригласить испанский Реал Мадрид, который может расстаться со своим главным тренером Зинедином Зиданом.

Итальянский клуб намерен предложить Аллегри контракт на два с половиной сезона с зарплатой 5 миллионов евро в сезон.

Ранее сообщалось о том, что Рома в ближайшие дни может подписать форварда бельгийского Гента Романа Яремчука.