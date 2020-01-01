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Рома подпишет предварительный договор с Аллегри

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Римляне определились с заменой для Пауло Фонсеки.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Массимилиано Аллегри заменит Паулу Фонсеку в должности главного тренера итальянской Ромы, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Рома в ближайшее время подпишет предварительный договор с Аллегри для того, чтобы итальянского специалиста не смог пригласить испанский Реал Мадрид, который может расстаться со своим главным тренером Зинедином Зиданом.

Итальянский клуб намерен предложить Аллегри контракт на два с половиной сезона с зарплатой 5 миллионов евро в сезон.

Ранее сообщалось о том, что Рома в ближайшие дни может подписать форварда бельгийского Гента Романа Яремчука.

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Теги: Рома, Массимилиано Аллегри, Пауло Фонсека
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