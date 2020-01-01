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Наставник Интера пропустит два ближайших матча

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Антонио Конте дисквалифицирован за конфликт с арбитром.
Наставник Интера пропустит два ближайших матча
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте получил два матча дисквалификации и денежный штраф за стычку с арбитром матча 19-го тура Серии А против Удинезе (0:0) Фабио Мареской. 

Об этом сообщает Football Italia.

Антонио Конте обвинял рефери в том, что он систематически ошибается в пользу соперников его команды.

В комитете арбитров Федерации футбола Италии тоже отреагировали на этот скандал и отстранили  Мареску от обслуживания матчей Интера.

Конте будет вынужден пропустить матчи 20-го и 21-го туров Серии А против Беневенто и Фиорентины соответственно. 

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Теги: Антонио Конте, Серия А, ФК Интер, футбол
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