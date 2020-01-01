Милан намерен приобрести защитника Аякса Мартинеса

Итальянцы готовят третий крупный трансфер в зимнее окно.

Итальянский Милан намерен приобрести защитника нидерландского Аякса Лисандро Мартинеса, сообщает Todofichajes.

По информации источника, итальянский клуб намерен взять аргентинца в аренду до конца сезона с последующим выкупом за 20 миллионов евро. Однако, это предложение может не устроить Аякс.

Если Милану не удастся заполучить Мартинеса зимой, итальянский клуб попробует приобрести аргентинца летом.

Ранее Милан уже приобрел хорватского форварда Марио Манджукича и арендовал защитника Челси Фикайо Томори.