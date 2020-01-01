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Аллегри может стать новым главным тренером Ромы

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Итальянский клуб рассматривает возможность замены Пауло Фонсеки.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Массимилиано Аллегри может заменить Пауло Фонсеку в должности главного тренера итальянской Ромы, сообщает Todofichajes.

По информации источника, у руководства итальянского клуба накопились вопросы к Фонсеке после недавнего конфликта португальского тренера с футболистами. В связи с этим Рома начала рассматривать вариант замены главного тренера уже зимой.

Заменить Фонсеку может Массимилиано Аллегри, который сейчас безработный после того, как летом 2019 года покинул туринский Ювентус. В ближайшее время руководство Ромы проведет с Аллегри переговоры для того, чтобы выяснить, готов ли он немедленно приступить к работе.

Ранее сообщалось о том, что Аллегри может стать новым главным тренером испанского Реал Мадрида.

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Теги: Рома, Пауло Фонсека, Массимилиано Аллегри
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