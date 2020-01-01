Удинезе сыграл вничью матч чемпионата Италии против Интера

Игра в Удине завершилась нулевой ничьей.

Удинезе сыграл вничью против Интера домашний матч 19-го тура чемпионата Италии.

Уже в начале игры Интер открыл счет — Лаутаро Мартинес вышел один на один с вратарем Удинезе Хуаном Муссо. Однако арбитр Фабио Мареска завиксировал оффсайд и гол не засчитал.

В последствии обе команды смогли создать по нескольку моментов у ворот соперников, однако реализовать ни один из них не получилось.

А в самом конце матча, в компенсированное время тренер Интера Антонио Конте получил красную карточку за споры с арбитром.

Удинезе после этой ничьей еще на одну позицию отдалился от зоны вылета и теперь занимает 14-ю позицию А Интер по-прежнему идет на втором месте с отставанием от Милана в четыре очка.

Удинезе - Интер - 0:0

Удинезе: Муссо - Самир, Бонифаци (Де Майо, 63), Бекао - Зегелар (Найтинк, 78), де Пауль, Перейра, Арслан (Валас, 33), Ларсен (Молина, 78) - Лазанья, Деулофеу (Мандрагора, 62).

Интер: Ханданович - Бастони, Де Фрей, Шкриньяр - Янг (Перишич, 70), Барелла, Видаль (Сенси, 70), Брозович, Хакими - Мартинес (Санчес, 70), Лукаку.

Предупреждения: Арслан, Самир, Зегелар - Бастони, Сенси

Удаление: Конте