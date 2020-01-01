Аталанта крупно обыграла Милан в матче чемпионата Итали

Лидер чемпионата дома пропустил три мяча.

Аталанта обыграла со счетом 3:0 лидирующий в турнирной таблице чемпионата Италии Милан в гостевом матче 10-го тура.

Обе команды сразу начали пробовать угрожать воротам соперников. Аталанте удалось создать больше моментов и в середине первого тайма бергамцы открыли счет. Кристиан Ромеро затылком замкнул навес Робина Госенса.

До перерыва обе команды создали еще по паре хороших моментов, однако первый тайм закончился с минимальным перевесом Аталанты. А в начале второго тайма гости забили второй — Франк Кесси в штрафной Милана локтем зацепил Йосипа Иличича и сам Иличич реализовал пенальти.

Иличич мог забивать еще дважды, однако сначала пробил мимо ворот, а на 76-й минуте из выгодной позиции не стал пробивать в касание, а попытался обработать мяч. И сразу же Аталанта забила третий — Ромеро вывел Дувана Сапату один на один, а колумбиец переиграл вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму, установив окончательный счет.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский весь матч просидел на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Маттео Пессины.

Несмотря на поражение, Милан сохраняет лидерство в чемпионате Италии с преимуществом в два очка над Интером. Аталанта поднялась на четвертое место.

Милан - Аталанта - 0:3

Голы: Ромеро, 26, Иличич, 53 (пенальти), Сапата, 77.

Милан: Дж. Доннарумма - Эрнандес, Кьяр, Калулу (Мусаккио, 57), Калабрия - Кесси, Тонали - Кастильехо (Манджукич, 70), Мейте (Диас, 46), Леау (Ребич, 70) - Ибрагимович.

Аталанта: Голлини - Джимшити (Калдара, 90+1), Ромеро, Толои - Госенс (Паломино, 90+1), Де Рон, Фройлер, Хатебур (Меле, 67) - Пессина (Малиновский, 90) - Иличич (Муриэль, 82), Сапата.

Предупреждения: Эрнандес, Кесси - Госенс.