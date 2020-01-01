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Рома близка к подписанию Эль Шаарави

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Форвард возвращается в римский клуб спустя два года после ухода.
Стефан Эль Шаарави
Стефан Эль Шаарави
Getty Images

Итальянская Рома близка к подписанию форварда китайского Шанхай Шеньхуа Стефана Эль Шаарави, сообщает Todofichajes.

По информации источника, контракт Ромы с Эль Шаарави рассчитан на 3.5 сезона. Зарплата итальянца по контракту составтит 2.5 миллиона евро за сезон. Завтра Эль Шаарави пройдет медосмотр, после которого будет официально представлен, как игрок Ромы.

Эль Шаарави пришел в Шанхай Шеньхуа из Ромы в июле 2019 года. За прошлый год в составе китайского клуба форвард сыграл шесть матчей.

Ранее сообщалось о том, что Рома отстранила от матчей форварда Эдина Джеко, у которого был конфликт с главным тренером клуба Пауло Фонсекой. 

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Теги: Рома, Шанхай Шеньхуа, Стефан Эль Шаарави
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