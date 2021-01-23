Джеко отстранен от матчей Ромы

Босниец конфликтует с Пауло Фонсекой.

Нападающий Ромы Эди Джеко ввязался в конфликт с главным тренером Пауло Фонсекой. Как сообщает Corriere dello Sport, у футболиста и тренера давно был конфликт, но последние события привели к тому, что Фонсека отстранил боснийца от матча.

Джеко вступил в перепалку с одним из членов тренерского штаба и самим Фонсекой. После этого нападающий не попал в стартовый состав на матч против Специи в Кубке Италии. Позже тренер предупредил, что Джеко не войдет в заявку на матч с этой же командой в Серии А, который пройдет 23 января.

Мнения других игроков разделились - не все поддерживают меры тренера, однако есть и такие, кто не согласен с поведением футболиста.

Также сообщается, что в связи с этими событиями, агент Джеко предложил его Вест Хэму. В Роме зарплата игрока составляет 7 миллионов евро в год.