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Джеко отстранен от матчей Ромы

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Босниец конфликтует с Пауло Фонсекой.
Эдин Джеко
Эдин Джеко
Getty Images

Нападающий Ромы Эди Джеко ввязался в конфликт с главным тренером Пауло Фонсекой. Как сообщает Corriere dello Sportу футболиста и тренера давно был конфликт, но последние события привели к тому, что Фонсека отстранил боснийца от матча.

Джеко вступил в перепалку с одним из членов тренерского штаба и самим Фонсекой. После этого нападающий не попал в стартовый состав на матч против Специи в Кубке Италии. Позже тренер предупредил, что Джеко не войдет в заявку на матч с этой же командой в Серии А, который пройдет 23 января.

Мнения других игроков разделились - не все поддерживают меры тренера, однако есть и такие, кто не согласен с поведением футболиста.

Также сообщается, что в связи с этими событиями, агент Джеко предложил его Вест Хэму. В Роме зарплата игрока составляет 7 миллионов евро в год.

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Теги: Эдин Джеко, Рома, футбол, Пауло Фонсека
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