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Интер собирается подписать Де Пауля из Удинезе

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Аргентинца возьмут, если уйдет Кристиан Эриксен.
Родриго Де Пауль
Родриго Де Пауль
Getty Images

Итальянский Интер намерен приобрести полузащитника Удинезе Родриго Де Пауля, сообщает Todofichajes.

По информации источника, итальянский клуб интересуется аргентинцем с прошлого лета. Однако для завершения сделки Интеру нужно расстаться с датчанином Кристианом Эриксеом для разгрузки зарплатной ведомости.

Удинезе готов расстаться с Де Паулем не менее, чем за 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Тоттенхэм начал переговоры с Интером относительно аренды Эриксена.

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Теги: Интер, Удинезе, трансфер
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