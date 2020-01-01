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"Я верю в Златана": Ибрагимович оценил шансы Милана на титул Серии А

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Швед считает, что способен помочь Милану прийти в победе в чемпионате.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович поделился своим мнением о том, смогут ли "россонери" стать чемпионами страны в нынешнем сезоне.

"Я верю в себя. Я верю в Златана", - приводит слова Ибрагимовича Goal.com со ссылкой на Sky.

Отметим, что на данный момент Милан является лидером турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 43 балла. Преимущество над идущим вторым Интером составляет 3 очка.

Накануне "россонери" обыграли Кальяри со счетом 2:0. Дублем в этом поединке отметился Златан Ибрагимович. 

Ранее сообщалось, что Милан подписал Марио Манджукича.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, футбол
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