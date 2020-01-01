"Я верю в Златана": Ибрагимович оценил шансы Милана на титул Серии А

Швед считает, что способен помочь Милану прийти в победе в чемпионате.

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович поделился своим мнением о том, смогут ли "россонери" стать чемпионами страны в нынешнем сезоне.

"Я верю в себя. Я верю в Златана", - приводит слова Ибрагимовича Goal.com со ссылкой на Sky.

Отметим, что на данный момент Милан является лидером турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 43 балла. Преимущество над идущим вторым Интером составляет 3 очка.

Накануне "россонери" обыграли Кальяри со счетом 2:0. Дублем в этом поединке отметился Златан Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что Милан подписал Марио Манджукича.