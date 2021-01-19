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Милан подписал Марио Манджукича

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Хорватский нападающий подписал контракт до конца нынешнего сезона.
Марио Манджукич
Марио Манджукич
Милан

Милан объявил о подписании хорватского форварда Марио Манджукича.

Сообщается, что стороны заключили контракт до конца сезона с опцией продления на год. 34-летний хорват будет играть за "россонери" под №9.

Манджукич известен своими выступлениями за Баварию, Атлетико и Ювентус. Его последним клубом был катарский Аль-Духаиль, который он покинул в июле 2020 года.

За свою карьеру форвард провел 497 официальных матчей на клубном уровне, забил 197 голов и сделал 84 результативные передачи.

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Теги: Марио Манджукич, Милан, футбол
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