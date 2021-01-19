Милан подписал Марио Манджукича
Хорватский нападающий подписал контракт до конца нынешнего сезона.
Милан объявил о подписании хорватского форварда Марио Манджукича.
Сообщается, что стороны заключили контракт до конца сезона с опцией продления на год. 34-летний хорват будет играть за "россонери" под №9.
Official Statement: @MarioMandzukic9 ➡ https://t.co/g4peqjiQ7h— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021
Comunicato Ufficiale: Mario Mandžukić ➡ https://t.co/gEHRYtZmQL #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/NjmFT2ESVq
Манджукич известен своими выступлениями за Баварию, Атлетико и Ювентус. Его последним клубом был катарский Аль-Духаиль, который он покинул в июле 2020 года.
За свою карьеру форвард провел 497 официальных матчей на клубном уровне, забил 197 голов и сделал 84 результативные передачи.
Полная версия правил