Кальяри - Милан 0:2 Видео голов и обзор матча Серии А

Оба мяча в игре забил Златан Ибрагимович.

Кальяри - Милан Getty Images

Милан одержал победу над Кальяри в матче 18-го тура чемпионата Италии - 2:0.

Дублем в этой встрече отметился нападающий Златан Ибрагимович, забивший по голу в каждом из таймов.

На 74-й минуте "россонери" остались вдесятером после удаления Алексиса Салемакерса.

Победа позволила подопечным Пьоли укрепиться на первой строчке таблицы Серии А (43 очка). Кальяри с 14 баллами остался на 17 месте.

Кальяри — Милан 0:2

Голы: Ибрагимович, 7 (пен.), 51



Кальяри: Краньо — Дзаппа (Паволетти, 80), Чеппителли, Годин, Ликояннис — Наингголан, Марин, Дункан (Олива, 69) — Перейро (Соттил, 57), Педро — Симеоне (Черри, 80).



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Романьоли, Далот — Кессье, Тонали (Мейте, 72) — Кастильехо, Диас (Конти, 84), Хауге (Салемакерс, 66) — Ибрагимович.



Предупреждения: Годин, Чеппителли — Романьоли, Салемакерс



На 74-й минуте был удален Алексис Салемакерс (Милан) (второе предупреждение).