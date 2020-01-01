Кальяри - Милан 0:2 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан одержал победу над Кальяри в матче 18-го тура чемпионата Италии - 2:0.
Дублем в этой встрече отметился нападающий Златан Ибрагимович, забивший по голу в каждом из таймов.
На 74-й минуте "россонери" остались вдесятером после удаления Алексиса Салемакерса.
Победа позволила подопечным Пьоли укрепиться на первой строчке таблицы Серии А (43 очка). Кальяри с 14 баллами остался на 17 месте.
Кальяри — Милан 0:2
Голы: Ибрагимович, 7 (пен.), 51
Кальяри: Краньо — Дзаппа (Паволетти, 80), Чеппителли, Годин, Ликояннис — Наингголан, Марин, Дункан (Олива, 69) — Перейро (Соттил, 57), Педро — Симеоне (Черри, 80).
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Романьоли, Далот — Кессье, Тонали (Мейте, 72) — Кастильехо, Диас (Конти, 84), Хауге (Салемакерс, 66) — Ибрагимович.
Предупреждения: Годин, Чеппителли — Романьоли, Салемакерс
На 74-й минуте был удален Алексис Салемакерс (Милан) (второе предупреждение).
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