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Кальяри - Милан 0:2 Видео голов и обзор матча Серии А

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Оба мяча в игре забил Златан Ибрагимович.

Кальяри - Милан
Кальяри - Милан
Getty Images

Милан одержал победу над Кальяри в матче 18-го тура чемпионата Италии - 2:0.

Дублем в этой встрече отметился нападающий Златан Ибрагимович, забивший по голу в каждом из таймов.

На 74-й минуте "россонери" остались вдесятером после удаления Алексиса Салемакерса.

Победа позволила подопечным Пьоли укрепиться на первой строчке таблицы Серии А (43 очка). Кальяри с 14 баллами остался на 17 месте.

Кальяри — Милан 0:2

Голы: Ибрагимович, 7 (пен.), 51

Кальяри: Краньо — Дзаппа (Паволетти, 80), Чеппителли, Годин, Ликояннис — Наингголан, Марин, Дункан (Олива, 69) — Перейро (Соттил, 57), Педро — Симеоне (Черри, 80).

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Романьоли, Далот — Кессье, Тонали (Мейте, 72) — Кастильехо, Диас (Конти, 84), Хауге (Салемакерс, 66) — Ибрагимович.

Предупреждения: Годин, Чеппителли — Романьоли, Салемакерс

На 74-й минуте был удален Алексис Салемакерс (Милан) (второе предупреждение). 

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Теги: Милан, Кальяри, футбол, Серия А
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