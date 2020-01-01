Дубль Ибрагимовича помог Милану обыграть Кальяри

Подопечные Пьоли единолично возглавили таблицу Серии А.

Милан одержал выездную победу над Кальяри в поединке 18-го тура чемпионата Италии.

Счет на седьмой минуте открыл форвард "россонери" Златан Ибрагимович. Футболист вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. Во втором тайме опытный швет оформил дубль.

На 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек Милана Алексис Салемакерс.

Победа позволила подопечным Пьоли укрепиться на первой строчке таблицы Серии А (43 очка). Кальяри с 14 баллами остался на 17 месте.

Кальяри — Милан 0:2

Голы: Ибрагимович, 7 (пен.), 51



Кальяри: Краньо — Дзаппа (Паволетти, 80), Чеппителли, Годин, Ликояннис — Наингголан, Марин, Дункан (Олива, 69) — Перейро (Соттил, 57), Педро — Симеоне (Черри, 80).



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Романьоли, Далот — Кессье, Тонали (Мейте, 72) — Кастильехо, Диас (Конти, 84), Хауге (Салемакерс, 66) — Ибрагимович.



Предупреждения: Годин, Чеппителли — Романьоли, Салемакерс



На 74-й минуте был удален Алексис Салемакерс (Милан) (второе предупреждение).