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Видаль объяснил, зачем поцеловал эмблему Ювентуса

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Экс-игрок Ювентуса уверяет, что ради нынешней команды он готов на все.
Андреа Пирло и Артуро Видаль
Андреа Пирло и Артуро Видаль
Getty Images

Полузащитник Интера Артуро Видаль в Instagram объяснил, зачем поцеловал эмблему Ювентуса на футболке Джорджо Кьеллини перед матчем чемпионата Италии.

"Это не был поцелуй эмблемы другой команды, а просто дань уважения Кьеллини. Он мне как брат, вместе мы провели долгое время в одном клубе.

Я уважаю Интер, его руководство и болельщиков, которые доверили мне защищать их цвета. Вперед, Интер, ради команды я готов на все", - написал Видаль.

Напомним, чилиец отыграл за Ювентус четыре сезона, а сейчас играет за Интер, с которым накануне обыграл туринцев.

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Теги: Артуро Видаль, Интер, Ювентус
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