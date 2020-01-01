Жена Малиновская объяснила разницу между украинскими и российскими комментаторами

Роксана Малиновская разозлилась на комментатора телеканала Футбол.

Жена полузащитника итальянской Аталанты и национальной сборной Украины Руслана Малиновского Роксана прокомментировала в Instagram Stories критику комментатора телеканалов Футбол 1/2/3 в адрес мужа во время матча 18-го Серии А против Дженоа (0:0).

"Какая же все-таки разница между российскими и украинскими комментаторами. Почему одни хвалят лишь своего футболиста и вообще никого не чувствуют, даже когда те ошибаются, а наш своего земляка только критикует. «После ухода Руслана атака заиграла интереснее». Интересно, в каком месте? Уже которую игру складывается такое ощущение.

Это касается и фанатов. Как надо поддерживать своих еще поучиться надо. И это я не обо всех, конечно. Но очень обидно, что при малейшем промахе наши фанаты готовы с грязью смешать. Наверное, не сработали ставки. Иных причин не вижу. Своих надо поддерживать и когда хорошо, и когда плохо, как отдельных игроков, так и сборную", - написала Малиновская.

Ранее сообщалось, что девушка защитника Шахтера оголила грудь в пикантной фотосессии.